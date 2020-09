Gevecht tegen water: Zandvoort wil betere bescherming tegen stortbuien

ZANDVOORT - Een extreem natte dag was het: hevige stortbuien teisterden onder meer Zandvoort op 1 oktober vorig jaar. De wateroverlast op die ene dag was zó groot dat de kustplaats zegt: dit nooit meer. Ze wil 235.000 euro steken in een onderzoek naar hoe het dorp beter te beschermen tegen intense regenbuien in de toekomst.

Zandvoort is zeer gevoelig voor wateroverlast bij hevige neerslag, legt wethouder Ellen Verheij uit in een brief aan de gemeenteraad. Dat komt door 'de ligging van Zandvoort met veel hoogteverschillen over korte afstanden, dichte bebouwing en verharding en het ontbreken van oppervlaktewater'.

Verwacht wordt dat er door klimaatveranderingen het aantal hevige regenbuien toenemen. "Daardoor gaat het beschermingsniveau tegen wateroverlast drastisch achteruit. Het aantal en de omvang van de wateroverlastincidenten zullen de komende jaren naar verwachting toenemen als er onvoldoende maatregelen worden getroffen", meldt de wethouder.

Stijging grondwater

Een andere reden om nieuw onderzoek te doen is de stijging van het grondwater in het centrum van Zandvoort. De afgelopen winter zijn de nodige klachten gekomen van inwoners over natte kruipruimtes en kelders door hoge grondwaterstanden.

Naar aanleiding van het onderzoek moet de gemeenteraad de discussie aangaan welke beschermingsniveau Zandvoort moet krijgen. In het verleden zijn er al bergingsvijvers en vergrote rioolbuizen gekomen. Daar zullen maatregelen bij moeten komen om het dorp beter te beschermen. Hoe meer bescherming, hoe duurder het wordt.