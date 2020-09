Nog geen beslissing over voortrekken Amsterdamse leerlingen

De voorrangsregeling die de afgelopen weken tot veel commotie leidde in de gemeenten rond Amsterdam, ligt nog steeds op tafel. Dat zegt Alle van Steenis van het Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).

Amsterdamse scholen krijgen het steeds moeilijker om leerlingen op hun eerste schoolkeuze te plaatsen. Daarom kwam het OSVO met twee scenario's om meer kinderen op een van hun favoriete scholen te kunnen plaatsen. Daar zijn nu enkele 'subscenario's' aan toegevoegd, volgens Steenis. De scenario's moeten allemaal opnieuw doorgerekend en besproken worden. Dat is de reden dat er deze week nog geen beslissing is genomen. "Er wordt hard aan gewerkt," laat hij weten.

Unanieme beslissing

De schoolbesturen willen in goed overleg met een unanieme beslissing komen over de toekomst en de scenario's . Als dat niet lukt wordt er in het uitzonderlijkste geval gestemd. "We willen het beste resultaat voor alle leerlingen uit Amsterdam en de regio's" zegt Steenis tegen NH Nieuws als hem wordt gevraagd naar zijn voorkeursscenario. Waar de scholen per se van af willen, is dat er geen leerlingen meer in hun negende tot twaalfde keus komen of helemaal buiten de lijst vallen.

Rob Oudkerk, voorzitter OSVO, zegt tegen NH dat woendsdagmiddag 23 september een besluit wordt genomen over het scenario. "Alle scenario's liggen nog op tafel, maar het móet veel beter."