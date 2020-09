🔴 LIVE: Honderden activisten blokkeren kruispunt op Zuidas in Amsterdam

AMSTERDAM - Op de Zuidas in Amsterdam heeft een groep van ongeveer 300 klimaatdemonstranten zich verzameld. De actievoerders die onder de vlag van Extinction Rebellion bij elkaar komen, staan met vlaggen met daarop leuzen als: "Dit financiële hart klopt niet." Op dit moment blokkeren ze de kruising van de Gustav Mahlerlaan met de Beethovenstraat. De politie is massaal aanwezig en vordert de activisten om weg te gaan. Volg de demonstratie hieronder live.

Dit weekend komen de actievoerders vaker samen in Amsterdam. Zo is er vanmiddag een demonstratie op het Museumplein.

Blokkades

Eerder kondigde de actiegroep al aan om blokkades te houden. "De bedrijven op de Zuidas blokkeren klimaatbeleid, dan blokkeren wij de Zuidas", schrijft de organisatie op Facebook.

De gemeente Amsterdam heeft voorwaarden gesteld aan de demonstraties van de groep. Zo mag er niet langer dan vier uur per dag gedemonstreerd worden en zijn blokkades van wegen of gebouwen verboden. "De politie zal in die gevallen optreden", staat in een brief van Femke Halsema.

Ook moet de organisatie er zelf voor zorgen dat het niet te druk wordt en dat deelnemers zich aan de 1,5 meter maatregel houden en moeten ze zelf hun terrein weer opruimen.

Een verslaggever van AT5 is op de Zuidas, kijk hier live mee naar de demonstratie.