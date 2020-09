Duitsers annuleren massaal boekingen in Egmond: "Hoop dat Rutte Merkel belt"

EGMOND AAN ZEE - Het regent annuleringen bij hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Duitsers en Belgen annuleren massaal hun hotelboekingen nadat Noord-Holland tot risicogebied werd verklaard. "Dat Duitsland heel de provincie op code rood zet is nogal prematuur, hier aan de kust is het hartstikke veilig."

Voor het Egmonds hotel, dat normaliter vol zit met Duitsers, is de verscherping een kleine ramp. "We zaten helemaal vol. Heel erg vervelend. Vooral omdat het advies eigenlijk bedoeld is voor grote steden zoals Amsterdam en Haarlem", reageert Richard Nan van hotel Zuiderduin.

Zowel België als Duitsland zetten woensdag heel Noord-Holland op code rood. Hierdoor is het voor Duitsers en Belgen niet meer toegestaan naar Noord-Holland af te reizen.

Gaten opvullen

Duitsers moeten na terugkomst een coronatest doen en de uitslag in quarantaine afwachten. Velen besluiten daarom hun hotelboeking maar te annuleren. "Het is ongelukkig, maar we moeten positief blijven. We hadden geen enkele vrije kamer meer, hier zijn we natuurlijk niet blij mee, maar er zijn veel Nederlanders die nog in eigen land op vakantie willen. Hopelijk vullen we de gaten weer op met 'staycationers'."

Nan begrijpt niet waarom er ondanks de regionale aanpak, reisadviezen voor de gehele provincie worden gegeven. "Ik hoop dat Rutte Merkel vanavond na de persconferentie even belt om uit te leggen dat het de grote steden betreft."

Ongewisse

Ondanks het reisadvies gaat het hotel niet bij de pakken neer zitten. "We hebben er veel werk aan en de telefoon blijft rinkelen, maar begin of eind oktober kan alles weer anders zijn. Het is nu code rood, volgende week is het weer code geel. Het is voor iedereen een onzekere tijd."

Eerder riep de gemeente Texel de Duitse overheid al op alleen bepaalde gebieden, zoals de regio Amsterdam, als risicogebied te bestempelen. "Duitsers lopen op Texel minder risico dan wanneer ze in hun eigen regio verblijven", vertelde Frank Spooren van VVV Texel aan NH Nieuws.