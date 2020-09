A1 bij Naarden richting Amsterdam tijdelijk afgesloten door ongeval

NAARDEN - Op de A1 bij Naarden richting Amsterdam staat een file omdat de rijbaan is afgesloten na een ongeval. Bij het ongeval raakte twee auto's zwaar beschadigd.

De brandweer, Rijkswaterstaat en meerdere politie eenheden kwamen ter plaatse. Ook heeft de ambulance een inzittende gecontroleerd.

In totaal staat er een file van vijf kilometer. Automobilisten kunnen omrijden via de A27 richting Almere. Het verkeer kan nog wel de afrit nemen. Mogelijk is een verkeersruzie de oorzaak van het incident.