Sint neemt afscheid van Piet in Alkmaar

ALKMAAR - Niemand minder dan Sinterklaas heeft donderdagmiddag namens ‘Stichting Intocht Sint Nicolaas in Alkmaar’ afscheid genomen van burgemeester Piet Bruinooge. Sint en Piet brachten sinds 2007 iedere intocht in Alkmaar samen door. Omdat de burgemeester per 1 oktober zijn functie neerlegt, was een persoonlijk afscheid op zijn plaats.

"Ik deed de deur van huize De Dieu aan de Langestraat open en Piet was heel verbaasd!", laat Sinterklaas in een reactie weten aan Rodi Media Alkmaar. “We werken al jaren heel prettig samen en dus wilden we - nu zijn afscheid nadert - zelf ook even afscheid nemen. Hij kreeg een mooie foto met de tekst 'Dag Piet, bedankt voor de mooie intochten'.

Piet was altijd aanwezig bij de intocht, en bleef er de hele dag bij. Dat is toch bijzonder. We hebben vanmiddag met een mooi gedicht afscheid genomen!"

Alternatieve sinterklaasintocht

Dit jaar zal er geen traditionele sinterklaasintocht op het Waagplein zijn. De stichting werkt wel aan een alternatieve intocht 15 november. "Dit wordt echt wel een mooi feestje hoor", verzekert de goedheiligman. Bruinooge is sinds januari 2007 burgemeester van Alkmaar. Hij liet onlangs weten per 1 oktober te stoppen als burgemeester.

Bekijk hieronder de Alkmaarse intocht van Sinterklaas in 2019 :