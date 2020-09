Laatste werkdagen voor 'benaderbare' burgemeester Jan Franx

Franx werd geboren in Enkhuizen en werkte 22 jaar in verschillende rollen in het Dijklander Ziekenhuis, destijds het Westfriesgasthuis. Hij nam in 2003 afscheid als Hoofd Algemene Veiligheid en ging aan de slag als wethouder in Enkhuizen. Deze rol vervulde hij tot 2013.

Vanaf januari 2016 was Jan Franx wethouder bij de gemeente Gooise Meren, tot hij op 8 april 2019 werd aangesteld als waarnemend burgemeester van Koggenland. Een eerdere aanstelling van een nieuwe burgemeester werd twee maanden daarvoor op het laatste moment afgeblazen.

De gemeente Koggenland was voor Franx geen onbekende. "Mijn vrouw komt uit De Goorn en mijn schoonmoeder heeft hier tot haar 91e gewoond. Mijn vrouw en ik zijn ook destijds in De Goorn getrouwd", aldus Franx.

Benaderbaar

Om de dorpen en inwoners van de gemeente beter te leren kennen organiseerde Franx een aantal fietstochten door de gemeente. "Dat waren mooie momenten", vertelt hij daarover. "De inwoners lieten mij zien waar ze trots op zijn. Ook zorgden de tochten er voor dat de mensen mij leerden kennen en mij wisten te vinden."

Volgens Franx is het belangrijk dat de inwoners van Koggenland hem wisten te vinden. "Ik zoek altijd het contact met mensen. Dat kan zijn op mooie momenten als Koninklijke onderscheidingen, maar ook op moeilijke momenten wil ik het gesprek aangaan. Vooral jongeren waren sceptisch als ik hen uitnodigde om de problemen te bespreken, maar uiteindelijk wordt het door iedereen gewaardeerd als je benaderbaar bent", laat Franx weten.

Franx noemt zijn benaderbaarheid een belangrijke reden voor de steun die hij kreeg van de inwoners van Koggenland. "Zij zijn typisch West-Fries. Als hen iets niet bevalt, dan zeggen ze er wat van. Zo ben ik ook." Wel vindt hij dat de inwoners van Koggenland minder bescheiden mogen zijn.

"Ik heb bedrijven bezocht en ze geadviseerd om aan het Westfries Ondernemersgala mee te doen", aldus Franx. "Maar dan kreeg ik als antwoord: 'Mooi, maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben.' Ik snap heel goed dat ze dat zeiden, want ik ben zelf ook zo. Maar soms moet je ook laten zien dat je ergens goed in bent."

Selectieprocedure

In de zoektocht naar een nieuwe burgemeester werden de inwoners van Koggenland gevraagd om mee te denken. Volwassenen konden een aantal kernwoorden insturen en kinderen mochten een tekening maken voor de profielschets van de nieuwe burgemeester.

Uiteindelijk waren er negentien sollicitanten op de functie. Zij werden begin dit jaar uitgenodigd voor gesprekken, maar deze konden door de ontwikkelingen rondom het coronavirus niet worden voortgezet. De commissaris van de Koning besloot daarom in overleg met de vertrouwenscommissie om de procedure stil te leggen.

In mei werd de selectieprocedure weer opgestart, waarna eind juni bekend werd dat Franx wordt opgevolgd door Monique Bonsen-Lemmers. Woensdag wordt zij geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Koggenland tijdens een bijzondere raadsvergadering. Wat Franx na de 23ste gaat doen is nog niet bekend. "Maar ik acht de kans wel groot dat ik in de politiek actief blijf", laat hij weten.