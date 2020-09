Markante Pampus-kapitein Martin (78) ontroerd door film over zijn leven

In de film vertelt hij: "Ik ben al zestien jaar met pensioen, maar ik vaar nog elke dag met veel plezier." Tijdens de opnames is hij nog volop aan het werk. Hij brengt zijn passagiers van Muiden naar Pampus. "Dit is anders dan vroeger hoor, toen ging ik de hele wereld over. Hadden we een geweer aan boord voor als we piraten tegenkwamen."

Lange tijd werkte Martin bij de marine, waar hij veel geleerd heeft. Ook minder goede dingen. "Ik hield niet van bier toen ik daar kwam. Nou, dat heeft maar even geduurd, haha." Het gaat een paar keer flink mis als hij te veel alcohol op heeft. "Ik ben met de auto over de kop geslagen, m'n eerste grote fout," vertelt hij.

Koppen tegen elkaar

Zijn, naar eigen zeggen, tweede grote fout begaat hij na een dronken val van de trap. "Ik werd wakker in het ziekenhuis. Waren ze mijn lip aan het hechten. Dat deed pijn! Ik heb twee zusters over het bed heen met de koppen tegen elkaar geslagen, oeps. De volgende dag heb ik bloemen gebracht. Ze hadden het me al vergeven, maar ik heb er veel van geleerd."

Bekijk hieronder de film die NH Nieuws maakte over het woelige leven van Martin.

NB: De opnames zijn van vóór de coronatijd en alles is gefilmd voordat Martin stopte met werken.

