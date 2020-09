Horeca dicht om 01.00 uur, licht aan om middernacht: "Maar geldt niet voor hele provincie"

NOORD-HOLLAND - Het kabinet en de regio's waar het coronavirus het meeste opspeelt zijn het eens geworden over nieuwe maatregelen. In de horeca mag er vanaf 0.00 uur niemand meer naar binnen, om 01.00 uur moeten tenten sluiten. Daarnaast mogen er in zalen nog maximaal 50 mensen bijeenkomen.

Volgens Rob Baltus van de Koninklijke Horeca Nederland, regio Noord-Holland gelden de regels niet voor de hele provincie, maar slechts voor de brandhaarden.

"We hebben ons best gedaan met de onderhandelingen om te kijken of we de regels zo regionaal mogelijk konden laten gelden", vertelt hij. "En dat is gelukt. Voor zover ik nu weet, geldt het alleen voor Amsterdam, Amstelland en Kennemerland. Of Haarlem er ook bij hoort weet ik niet. Er zal nog meer duidelijheid over moeten komen", aldus Baltus.

Slok op een borrel

Volgens Baltus zijn de maatregelen pijnlijk, maar scheelt het een slok op een borrel dat een hele sluiting van de horeca vermeden is. "Het is voor niemand leuk. En met name niet voor zaaltjes die allerlei dingen hadden bedacht om meer dan 50 mensen met anderhalve meter afstand binnen te hebben. Veel partyzaaltjes waren net weer aan het opstarten", vertelt hij.

"Daarnaast hebben België en Duitsland ook nog code rood afgegeven voor Noord-Holland. Veel ondernemers hoopten in de herfstvakantie de schade van eerder dit jaar in te halen. Dat gaat nu aan hun neus voorbij."

Meer duidelijkheid

Morgen worden meer details van de maatregelen bekend. Dan is er aan het begin van de avond weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Sommige regio's komen zelf ook nog met kleine aanvullende maatregelen.

Het kaninet neemt de maatregelen omdat het aantal besmettingen verder oploopt.