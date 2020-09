‘Dagboek’ joodse gemeenschap Edam volledig vertaald, belangrijk voor onderzoek

Het protocolboek werd bijgehouden in de synagoge in Edam. Het is opgenomen in het Waterlands Archief en in 2013 gedigitaliseerd. "Het is het notulenboek van de joodse gemeente", aldus de voorzitter van de Stichting Joods Verleden Edam Mick Nolte. "Alles wat daar gebeurde staat in dat boek. Tot nu toe was het nog niet toegankelijk omdat het in een bijzondere taal is geschreven (een mix van Jiddisch, Herbreeuws en oud-Nederlands, red.). Dat is nu toegankelijk gemaakt en nu kan een deel van die geschiedenis verder worden uitgeplozen."