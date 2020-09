Verdachte stalletjesroof vrijgelaten, te weinig bewijs voor vervolging

ALKMAAR - De 41-jarige Alkmaarder die begin deze week werd aangehouden op verdenking van het veelvuldig stelen bij verkoopstalletjes, is vrijgelaten. Er is te weinig bewijs om de man langer vast te houden.

Dat meldt een politiewoordvoerder aan het Noordhollands Dagblad.

De man kon worden opgepakt, omdat bij een van de geplunderde stalletjes in Heiloo een bewakingscamera stond. Uit de beelden bleek dat een man in een zilvergrijze Mercedes de mogelijke dader was. Ook in Heemskerk is de man op een bewakingscamera vastgelegd.

Teleurstelling

Echter is op de beelden niet te zien dat de man ook daadwerkelijk spullen van verschillende kraampjes pakt: "Wij snappen hun teleurstelling, op het eerste gezicht lijkt een en een twee. Maar het is heel erg lastig om zijn schuld juridisch aan te tonen. Hij is nergens op heterdaad betrapt, we kunnen niet hard maken dat hij het gedaan heeft", aldus een politiewoordvoerder.

"Het is daardoor ook niet uitgesloten dat hij de diefstallen niet heeft gepleegd."