Veel animo voor ONK-zeilen in Medemblik: wachtlijsten voor deelnemers

De komende vier dagen ligt het water van Medemblik niet stil: zeventien verschillende zeilklassen gaan van start, tot vreugde van organisator Frans Hin. "We zijn vooral heel blij dat het kan en dat we zoveel animo hebben", zegt Hin.

Met 390 inschrijvingen is de belangstelling groter dan voorgaande jaren. Het enthousiasme om weer te zeilen is groot merkt Hin. "Zeilers zijn heel gemotiveerd om weer een wedstrijd te kunnen zeilen en dan ook nog voor de nationale titel." Toch is niet iedereen verzekerd van een startplek. Voor sommige klassen geldt een wachtlijst. "Ons streven is om zo veel mogelijk zeilers mee te laten doen maar we zitten vanwege de coronamaatregelen aan ons maximum in de meeste klassen", licht Hin toe.

Geen stuurlui aan wal

Van de drukte in het water zal langs de kant niet veel merkbaar zijn, de organisatie heeft de zeilers gevraagd vanwege de coronamaatregelen met zo min mogelijk mensen te komen en na de wedstrijd weer naar huis te gaan. Per klasse wordt een vrijwilliger aangewezen die de coronaregels in stand houdt. Het gebrek aan feest is reden om het volgend jaar groots uit te pakken met een vernieuwd programma. "In 2021 willen we van dit Open Dutch Sailing Championship weer een feest maken voor alle deelnemers en hun fans," blikt de organisator positief vooruit.