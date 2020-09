Jongen (16) aangehouden na binnenlopen school in Nieuw-Vennep met taser

NIEUW-VENNEP - Twee jongens zijn gistermiddag het Herbert Visser College in Nieuw-Vennep binnengelopen met een taser en zouden meerdere leerlingen hebben bedreigd. Dat meldt de politie op Instagram.

Ook zou iemand in de school zijn mishandeld door een van de jongens. Toen de politie eenmaal ter plekke was, waren de jongens de naastgelegen wijk ingevlucht.

Dankzij camerabeelden en een duidelijk omschrijving van de jongens, kon de politie gericht zoeken. Een agent zag een van de jongens (16) fietsen en wilde hem controleren. De verdachte maakte zich uit de de voeten, maar een motoragent kon hem niet veel later alsnog aanhouden.

De tweede verdachte werd niet meer gevonden. Of de aangehouden jongen een leerling is van de school, is niet bekend.