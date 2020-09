Marion is zelfstandig uitvaartbegeleider: "Ik wil niet aan de dood verdienen"

NOORD-HOLLAND - Na jaren hard werken in de zorg gooide Marion Horvers uit Spanbroek het roer om. De begrafenis van haar schoonmoeder opende haar ogen en inmiddels is Marion zelfstandig uitvaartbegeleider. "Ik pas niet in een keurslijf, ik doe het op mijn manier."

Ze had nog wel tien jaar eerder met haar zelfstandige uitvaartonderneming willen beginnen, maar veel meer niet. "Ik had het niet op mijn twintigste moeten doen", vertelt Marion. "Ik vind dat de levenservaring die je krijgt, ook door het verlies van mensen in je omgeving, je helpt om dit beter te kunnen doen." Marion is naar eigen zeggen 'de regisseur op de achtergrond.' "Mensen kunnen wat mij betreft nooit te veel of te gekke dingen vragen; je kan maar één keer afscheid nemen", zegt ze. "Wat mij betreft mogen mensen het belachelijkste wensen wat ze maar willen."

Tijdens haar werk kan Marion haar emoties onder controle houden. "Ik wil het goed doen voor de familie, dat is mijn werk. Bovendien is het niet mijn verdriet, maar dat betekent niet dat ik niet geraakt ben." Nooit anders doen Als zelfstandige voelt Marion zich het prettigste. "Het mooie is dat ik zelf kan bepalen hoeveel tijd ik aan een familie besteed. Dat niet iemand zegt 'je tijd zit er op'." Marion wil dan ook niet 'aan de dood verdienen'. "De dood is al erg genoeg", vertelt ze. "Als ik hier niet van kan leven, dan ga ik iets anders erbij doen om meer te verdienen." Over één ding is Marion ieder geval heel vastberaden: "Ik ga het nooit anders doen."