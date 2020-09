Boksen voor Kamp Moria: ''We hebben al 1100 euro opgehaald''

AMSTERDAM - Boksschool Bijlmerbajes staat deze week volledig in het teken van Moria. Alle opbrengsten die de boksschool ontvangt, gaan naar Stichting Bootvluchteling. Karin Arendsen is als veldmedewerker in Lesbos en heeft in verleden ook meegetraind met de boksschool. Ze geeft een update van de situatie.

"Duizenden mensen zitten hier op straat. Ze worden niet voorzien in hun basisbehoeften", geeft veldwerker Karin aan over de situatie bij het kamp een week na de brand. Als vriend van de boksschool vindt zij het initiatief dat er genomen wordt erg mooi en nodig.

Deze week kom ik veel meer mensen tegen tijdens de lessen die nog nooit gebokst hebben. "En dat is alleen maar mooi", zegt bokschool oprichter Maartje Piersma. Actieve leden nemen introducés mee om nog meer geld op te halen voor Moria. Daarnaast is er ook een Tikkie link gedeeld via Instagram. Die link staat inmiddels al op 1.o00 euro en de week is nog niet om.

Quote ''Ik kan er zelf niet heenvliegen, maar wil er wel graag aan bijdragen'' Deelnemr Marloes Nooi

Iedereen die meedoet aan de training draagt graag zijn steentje bij. De volledige opbrengst gaat aan het eind van de week naar stichting Bootvluchting. Karin heeft in het verleden ook meegetraind. De boksschool vertrouwd er daarom op dat het geld in goede handen is.