Na maanden weer rondleidingen op Muiderbergse joodse begraafplaats

MUIDERBERG - Op de grootste joodse begraafplaats van Nederland, worden eindelijk weer rondleidingen gegeven. Vanwege het coronavirus was een rondgang op de rustplaats in Muiderberg er maanden niet bij. Tot vandaag.

NH Nieuws loopt mee met gids Harry Mock die bij elke grafzerk wel een verhaal weet. "Dit zijn hele oude grafstenen. Alles staat nog in het Hebreeuws", vertelt hij over de grafstenen die aan het begin van de begraafplaats staan.

Mock stopt bij de zerk van een 'snijder'. "Jongetjes worden op hun achtste dag na hun geboorte besneden. De snijder gebruikte een mesje, een schaaltje, een schildje en een beetje wijn", omschrijft hij de afbeeldingen op de zerk.

Gemist

Mock heeft het geven van rondleidingen gemist. "We kregen er tijdens de coronacrisis veel vrije tijd voor terug. Maar de kennisoverdracht, de voldoening die je krijgt als je de bezoekers wat leert, is heel bijzonder. Het is dankbaar werk", benadrukt hij.

"Daarnaast vind ik het belangrijk dat ik het verhaal van de Holocaust kan vertellen. Dat mensen weten dat het is gebeurd en hoe vreselijk het was."

Op de begraafplaats liggen ongeveer 45.000 duizend mensen begraven. Op niet-joodse begraafplaatsen liggen nooit zo veel mensen. Hiervoor is volgens Mock een simpele verklaring. "Joodse graven mogen nooit geruimd worden. Al deze graven blijven in principe tot in de eeuwigheid hier."

