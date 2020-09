Geen Duitsers meer op de Zaanse Schans: "De gifbeker was nog niet helemaal leeg"

ZAANDAM - Het is rustig op de Zaanse Schans en het zal er waarschijnlijk nog stiller worden. Noord-Holland is door de Duitse en Belgische regering aangemerkt als corona risicogebied. Het is de zoveelste domper voor de ondernemers op de Zaanse Schans. "Er kwamen al weinig gasten, maar daar zaten wel Duitsers, Belgen, Fransen en Italianen bij", zegt Simon Spanjer van restaurant De Kraai.

"Dit is juist de periode voor de oudere Duitse toerist", zegt Maarten van der Meer, directeur van Stichting de Zaanse Schans. De toerbussen staan al lang niet meer op de parkeerplaats, maar de ondernemers op de Schans zien nog wel dagjesmensen uit Nederland. Van de bezoekers komen zo'n 60 tot 70 procent uit Europa, waarvan veel Duitsers. "De Duitsers waren een van de weinige buitenlandse groepen die nog kwamen", zegt restauranthouder Spanjer. "Kennelijk was de gifbeker nog niet helemaal leeg."

Sommige Duitsers die vandaag op de Zaanse Schans lopen hebben het nieuws nog niet gehoord en zijn verbaast. Anderen vinden het raar of maken zich zorgen."Het is niet anders dan in Duitsland. We moeten daar nog meer met maskers rondlopen. Het is hier makkelijker", vertelt een vrouw. "We waren even paniek en werden er niet helemaal goed van, maar we houden ons net als in Duitsland aan de regels en we hopen dat het dan beter wordt", zegt een vader met zijn kind.

Nederlandse publiek

De ondernemers op de Zaanse Schans hopen de crisis te overleven door hun pijlen nog meer te richten op het Nederlandse publiek. "Dat doen we altijd al, maar dat gaan we nu specifiek met campagnes de komende periode doen." De hoop is dat juist de leegte en de rust langs de molens en de houten huizen een nieuwe stimulans is voor het Nederlandse publiek om een dagje langs te komen.