Haarlemse politiek eist meer inspraak over lokale coronamaatregelen

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen kan niet zomaar zijn gang gaan en lokale coronamaatregelen afkondigen. Als er straks een tijdelijke coronawet is, eist e en meerderheid in de gemeenteraad van Haarlem dat Wienen een voorgenomen besluit eerst aan de raad voorlegt.

Mocht Wienen een spoedmaatregel moeten nemen, dan wil de meerderheid van de gemeenteraad daar binnen tien uur na het geven van een bevel bericht over krijgen. Morgen tijdens de raadsvergadering staat een motie met die boodschap op de agenda.

Zes partijen dienen de motie in, waaronder coalitiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks. Dat betekent dat een meerderheid van de raadsleden akkoord gaat. De politici willen meer betrokken worden bij te nemen regionale en lokale coronamaatregelen. Uit de motie wordt niet duidelijk of de gemeenteraad ook besluiten wil kunnen terugfluiten.

Volgens de indieners komt het verzoek voort uit zorgen die in Haarlem, en ook landelijk, leven ten aanzien van het gebrek aan 'democratische borging' van regionale en lokale maatregelen. Met andere woorden: de burgemeester kan anders zijn gang gaan zonder de gemeenteraad - het hoogste orgaan in een gemeente - daarover in te lichten of toestemming te vragen.