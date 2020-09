'Zwerfie Anna Paulowna' inspireert gemeente tijdens strooptocht door het dorp

Hij zocht via LinkedIn contact met burgemeester Rian van Dam, maar werkt al lange tijd samen met de afdeling Kernbeheer om het probleem aan te pakken. "Ik wil graag wel wat ideeën die ik heb bespreken. Zo wil ik het graag hebben over het afval scheiden op scholen, die ga ik zeker inbrengen", vertelt Blijdorp.

Bewapend met grijpers, vuilniszakken en een bolderkar, staat Arnoud Blijdorp vanmorgen te wachten op burgemeester Rian van Dam, wethouder Theo Groot en een aantal ambtenaren om samen zwerfafval op te gaan ruimen. "De troep stoort me en tegelijkertijd probeer ik die negatieve gedachte om te zetten in iets positiefs", zegt Blijdorp. "We kunnen iedere dag het verschil maken, iedere dag een steentje bijdragen en dat is wat ik probeer te doen."

"Het is een mooi initiatief. Inspirerend en ook leuk om te doen en je neemt zo nog behoorlijk wat mee", zegt burgemeester Van Dam tijdens de schoonmaakronde. "We gaan kijken wat we met alle ideeën kunnen doen. Er lopen collega's mee van diverse afdelingen en ik heb genoeg mooie plannen voorbij horen komen. Nu kijken wat we er in de praktijk mee kunnen doen."

Blijdorp merkt ondertussen dat zijn berichten op sociale media worden opgepakt. "Ja, ik word steeds vaker aangesproken door mensen die zeggen: 'hé, jij bent zeker die jongen van het zwerfafval. En los daarvan levert het gewoon hele mooie gesprekken op. Mensen vinden het vaak een taak van de gemeente. Maar het is ook onze leefomgeving. Volgens mij is vandaag een mooi voorbeeld dat we het samen moeten doen."

Niet mijn afval, wel ons probleem

"Ik vind de uitspraak 'Het is niet mijn afval maar wel óns probleem' echt een hele mooie. En dat zegt ook eigenlijk alles over zwerfvuil", zegt burgemeester Rian van Dam. Arnoud 'Zwerfie' Blijdorp blijft ondertussen gewoon doorgaan. "Iedereen zal me gewoon zien op straat. De strijd tegen zwerfafval is nog lang niet gestreden."