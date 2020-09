Zandvoortse hotels de dupe van 'code rood' in Noord-Holland: "Regent annuleringen"

Ook Lana Lemmens van Zandvoort Marketing is geschrokken van het besluit van de Duitse regering. "Je ziet mensen weggaan, hoewel ik gelukkig op straat nog Duitse kentekens zie. Dit is een harde klap voor Zandvoort. Het ging juist zo goed met de bedden in Zandvoort. Het had veel erger gekund, zoals in Amsterdam. Ook september en oktober leken de goede kant op te gaan. Dus dat dat niet is gebeurd, is gewoon balen, om het heel netjes te zeggen. Ik had de beslissing in Duitsland niet aan zien komen."

Zoals Lemmens al aangeeft, er lopen vandaag nog best wat Duitse toeristen rond in Zandvoort. Ook in het Amsterdam Beach Hotel slapen nog een aantal Duitse gezinnen of stellen. Zo ook Stephi, die met haar man en kind in Zandvoort op vakantie is. Ze waren al van plan om vrijdag te vertrekken en zien geen reden om eerder weg te gaan.