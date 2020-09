Hilversummer Nico Smit biedt troost en stuurt eenzame coronapatiënten een kaartje

HILVERSUM - Velen lijden in eenzaamheid door de coronacrisis, maar niet als het aan Hilversummer Nico Smit ligt. Hij heeft de taak op zich genomen om mensen een hart onder de riem te steken. Op bezoek gaan kan niet. Daarom stuurt hij kaart en belt hij regelmatig met voormalige kerkgangers om hen te helpen.

Nico Smit pakt een doos met kaarten erbij en kiest er eentje. "Ik hoorde gisteren van iemand die ik ken uit Wijk aan Zee dat 'ie getroffen is door corona. Daar stuur ik dan zo een kaartje naar toe."



De gepensioneerde pastor en leraar Nico Smit was actief in Hilversum, Bussum en Wijk en Zee en heeft daardoor een groot adressenbestand. Toen de coronacrisis kwam, is hij daar doorheen gegaan en heeft hij velen een kaartje gestuurd. "Het gaat om mensen die eenzaam zijn, ziek zijn of een geliefde hebben verloren. Ik heb denk ik over de honderd kaarten gestuurd."

Uit de reacties blijkt dat zijn moeite erg gewaardeerd wordt. "Je krijgt er al heel snel een reactie op: 'Oh wat fijn, oh wat leuk. Dat had ik nou net nodig'. Daar doe je het voor." Dat contact is er met veel mensen er nog steeds. "Mensen belden mij terug, want dan hadden ze er behoefte aan even een stem te horen. Dan hadden ze dagen of wekenlang niemand gesproken."

Quote "Als mensen hun eigen bedrijf zien omvallen, is dat een hard gelach. Ik denk dat die mensen ook de aandacht nodig hebben van mensen om hen heen" Nico Smit, gepensioneerd pastor

Hij verwacht dat door aanhoudende coronacrisis, dat zijn hulp vaker nodig zal zijn. "Waarschijnlijk zit er behoorlijk wat werkeloosheid aan te komen en dat is triest. Als mensen hun eigen bedrijf zien omvallen, is dat een hard gelach. Ik denk dat die mensen ook de aandacht nodig hebben van mensen om hen heen."



Hij ziet hoe anderen ook hulp bieden. "Veel mensen geven die aandacht geven aan de buurman of buurvrouw in de buurt. Dat is mooi. Stille aandacht." Hij heeft de kaart voor de coronapatiënt inmiddels geschreven, schrijft het adres erop en plakt een postzegel. "Dan kan ie weg."

