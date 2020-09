Voortbestaan aangepaste watersport in gevaar: tiendaagse zeiltocht als schreeuw om hulp

ENKHUIZEN - Het startschot is gegeven en de catamaran 'Beatrix' is onderweg: stichting Sailwise zeilt tien dagen rond om geld en aandacht te vragen voor het belang van watersport voor mensen met een handicap of beperking. Door de coronamaatregelen liggen de zeilreizen waar de stichting haar inkomsten uit haalt stil en dat brengt het voortbestaan van de stichting in gevaar.

Sailwise

Tien dagen lang vaart de Beatrix - een volledig aangepaste en roelstoeltoegankelijke catamaran - door Nederland. "We varen van Elahuizen in Friesland in tien dagen naar Loosdrecht, met verschillende tussenstops", vertelt directeur Ron Koopmeiners. Zaterdag komt de catamaran aan in Enkhuizen, waar de Beatrix op zondagochtend wordt uitgezwaaid door de Enkhuizer burgemeester van Zuijlen. De stichting bestaat al vijfenveertig jaar en verzorgt watersportervaringen voor mensen met een handicap. De catamaran die de tiendaagse tocht maakt is toegankelijk voor maximaal vijf rolstoelen en heeft zelfs een tillift aan boord, vertelt Koopmeiners trots. "Maar het meest unieke aan deze boot is dat het niet uit maakt wat voor handicap je hebt, want de boot is hydraulisch bestuurbaar. Zo kunnen de meevarenden zelf kapitein zijn van het schip."

Quote "We bestaan al vijfenveertig jaar: als daar een einde aan komt, dat zou verschrikkelijk zijn" Ron Koopmeiners - directeur stichting sailwise

De stichting heeft naast de catamaran ook een watersporteiland in Loosdrecht waar aangepaste zeillessen verzorgd worden en een klipper die in Enkhuizen ligt: De Lutgerdina. "Die ligt nu letterlijk aan de ketting", vertelt de directeur tot zijn spijt. "We kunnen ons aan boord niet aan de anderhalve meter houden en de grote vraag is wanneer ze weer mag varen." Tegenwind De Lutgerdina ligt stil en daarmee het inkomen van de stichting ook nagenoeg: het schip biedt plek aan twintig opvarenden en zorgt daarmee voor de inkomsten van de stichting. "Deze tocht is een noodkreet", benadrukt Koopmeiners. "We bestaan al vijfenveertig jaar en verzorgen elk jaar voor veertienhonderd liefhebbers een zeilvakantie waar mensen echt boven zichzelf uit kunnen stijgen. Als daar een einde aan komt, dat zou verschrikkelijk zijn." Wie de stichting wil steunen kan ook aanhaken bij de zeiltocht: "Hoe meer zeilen hoe meer vreugd. Voor wie niet kan of wil meevaren, is er de mogelijkheid een eenmalige donatie te doen om SailWise te helpen deze crisis te overleven."