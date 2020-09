Geen traktatie voor PEC-aanvoerder van jarige Arne Slot: "Voel ik niet zo veel voor"

WIJDEWORMER - Een vrolijke dag voor Arne Slot. De trainer van AZ is jarig en blaast deze donderdag 42 kaarsjes uit. Zijn oud-teamgenoot en huidige PEC-aanvoerder Bram van Polen felicteerde hem via een video. "Zou lekker zijn als je oude cluppie eens trakteert op drie punten." Deze zaterdag nemen de Alkmaarders het namelijk op tegen PEC.

"We hebben een unieke kans laten liggen", blikt Slot nog even terug op de teleurstelling van afgelopen dinsdag. "Tijdens de wedstrijd bleek dat Dinamo Kiev ook weer niet zo sterk was dat we kansloos waren." De Alkmaarders verloren in Oekraïne met 2-0 en zijn daardoor uitgeschakeld voor de Champions League.

Supporters

Zaterdag tegen PEC is een bijzondere wedstrijd voor Slot. Het is de club waar hij jarenlang speelde en daarnaast is het ook de eerste wedstrijd van het eredivisieseizoen. "Ik kijk het meest uit dat er weer supporters aanwezig zijn."