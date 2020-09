Grote inzamelactie in Weesp: 15.000 slaapzakken voor vluchtelingen op Lesbos

WEESP - Het is een mega-operatie: in een paar dagen tijd 15.000 slaapzakken inzamelen voor Lesbos. Maar het is gelukt. Uit het hele land arriveren vandaag busjes in Weesp om de oogst in te leveren bij Because We Carry. "Zodat kinderen niet langer op het asfalt hoeven te slapen."

Want de situatie is schrijnend op het Griekse eiland Lesbos. Sinds de grote brand het vluchtelingenkamp Moria in de as legde, slapen vluchtelingen langs de weg. Geen dak boven hun hoofd, geen eten en geen dekens. "Ik zag de foto's van kinderen die op het asfalt lagen. Dat greep me zo aan dat we zeiden: we moeten iets doen," vertelt Steffi de Pous van Because We Carry.

De stichting zamelt met enige regelmaat spullen in voor de vluchtelingen op Lesbos, maar deze actie was uitzonderlijk. "We hadden drie dagen de tijd om per regio 650 slaapzakken in te zamelen," vertelt De Pous. "Maar het ging ongelofelijk snel. Al na 24 uur moesten we veel inzamelpunten sluiten. Echt hartverwarmend om te zien. Dat geeft hoop."

