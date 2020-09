Bussumse weldoeners met drie volle vrachtwagens uitgezwaaid naar Hongarije

BUSSUM - Met drie grote vrachtwagens vol met hulpgoederen vertrekt de Bussumse stichting Kinderen in Nood vandaag naar Hongarije, om daar duizenden mensen die in armoede leven te helpen. De vrachtwagens werden vanochtend uitgezwaaid door burgemeester Han ter Heegde.

De Bussumse stichting stuurt al jarenlang per jaar zeker twaalf vrachtwagens vol hulpgoederen naar Hongarije, Roemenië of andere arme oost-Europese landen. Dat er drie grote vrachtwagens samen vertrekken, komt niet vaak voor.

De vrachtwagens werden de afgelopen weken volgepakt door de tientallen vrijwilligers van de Bussumse stichting. Dat ze nu vertrekken, is de kroon op het werk voor het hele team na een zware tijd. Kinderen in Nood vierde dan wel onlangs haar dertigste verjaardag, lang was het onzeker of de stichting wel kon blijven bestaan wegens gebrek aan bestuursleden. De problemen zijn nu achter de rug.