Meisjes bedreigd en mishandeld in Haarlem-Noord: "Volgende keer gaan we je doodmaken"

Haar dochter werd in haar gezicht geslagen en hield daar een blauwe wang aan over, voordat twee omstanders te hulp schoten. "Wat is er in godsnaam aan de hand?", dacht Jikke Beijnes, die ingreep en zelf de volle laag kreeg. "Toen ging ze heel erg tegen mij tekeer. Echt bizar. Ik denk dat ze 11 was", vertelt ze.

De groep heeft daarna ook kinderen lastiggevallen in de buurt van voetbalvereniging VVH Velserbroek. Twee vriendinnen die net van training kwamen, werden onderschept, geknepen en kregen klappen. En terwijl Mario van Noorden met zijn dochter naar de voetbalclub fietste, kwam de groep al scheldend op ze af: "Mijn dochter was met twee vriendinnetjes, die werden met een scheldkanonnade tegemoet gezien", vertelt hij.

Volgens diverse getuigen gaat het om een groep meisjes van ongeveer 12 jaar oud, en liep er daarnaast nog een jongetje van kleuterleeftijd met ze mee.

Niet meer alleen over straat

Een gedeelte van de ouders van kinderen die voetbalvereniging VVH Velserbroek voetballen heeft naar aanleiding van de bedreigingen en mishandelingen besloten hun kinderen enkel onder begeleiding naar de voetbalclub te sturen. "Het is jammer", vertelt Mario. "Maar we hebben besloten dat we het niet fijn vinden om onze kinderen daar langs te sturen en dat we het onder begeleiding van een ouder gaan doen."