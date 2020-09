Buren beschuldigen raadslid Castricum van discriminatie op avond explosie

CASTRICUM - Meerdere buurtbewoners beschuldigen het Castricumse raadslid Ralph Castricum van discriminatie. Vlak voor de explosie bij zijn woning vorige maand zou voor de deur een confrontatie hebben plaatsgevonden tussen het Forza!-raadslid en zijn Syrische buren, blijkt uit een aangifte in handen van NH Nieuws. Hierbij zou het raadslid hebben gedreigd met uitzetting.

Ralph Castricum/Gemeente Castricum

Een buurtbewoner heeft aangifte gedaan tegen het raadslid. Hierin staat dat Castricum op 18 augustus, tussen 23.00 uur en 0.30 uur, discriminerende en dreigende uitingen deed tegen meerdere Syrische buurtbewoners. "This is my country! Dit is niet jullie land! Ik werk bij de gemeente en ik zal ervoor zorgen dat jullie hier weggaan", zou het raadslid zijn buren hebben toegeschreeuwd. Kraambezoek "Hij vroeg op een luide manier waarom ze daar waren", vertelt Amir*, de buurtbewoner die aangifte heeft gedaan. Hij woont een paar straten verderop. Zijn vrouw en dochter waren die avond op bezoek bij de directe Syrische buren van Castricum. Buurvrouw Layla* was die middag namelijk bevallen van een zoontje. Er waren die avond net nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. "Mijn dochter legde uit dat ze hadden geholpen met de baby, maar Castricum vond dit een taak van de kraamhulp. Mijn familie is geschrokken weggelopen en kwam overstuur thuis." Amir besloot vervolgens naar Castricum toe te gaan. Tekst gaat door onder de foto

De buren van Ralph Castricum zijn onherkenbaar gemaakt - Maaike Polder / NH Nieuws

"Ik vroeg Castricum om mijn vrouw en dochter niet meer op die manier aan te spreken", vertelt Amir. "Hij kwam naar buiten en schreeuwde: 'shut up, shut up. Je zal zien wat ik voor jullie kan doen'." Amir voelde zich zeer gediscrimineerd en bang, is te lezen in de aangifte. Castricum zou ook hebben geroepen: 'weten jullie wel wie ik ben? De chairman van de gemeente. Ik ben jullie allemaal zat en zal jullie wegkrijgen'.

Meerdere buren waren getuige van de confrontatie rond middernacht. "Hij sprak op een hele nare manier tegen ze. En ik heb hem vaker zo tekeer horen gaan", verklaart een buurman aan NH Nieuws. Explosie in brievenbus In de aangifte die Amir vervolgens doet, worden directe buurvrouw Layla en haar man opgevoerd als getuigen van de ruzie. Zij beschuldigen Castricum in gesprek met NH Nieuws ook van discriminatie jegens hen, maar hebben géén aangifte gedaan, omdat ze bang zijn dat dit gevolgen heeft voor de verstrekking van een verblijfsvergunning. Tekst gaat door onder foto

Maaike Polder / NH Nieuws

Layla verklaart aan NH Nieuws dat ze na de ruzie 's nachts nog een tijd op de bank heeft gezeten om haar zoontje te voeden. Ze hoorde Castricum met zijn auto wegscheuren en later met luide muziek op terugkomen. Uiteindelijk klonk er diezelfde nacht rond 01.30 een immense knal. De brievenbus van de woning van Castricum blijkt te zijn ontploft. Het raadslid zei daarover eerder al tegen NH Nieuws dat volgens hem ging om een vastgetapete vuurwerkbom met een stuk metaal in het midden.

In de tweet die Castricum er kort daarna over plaatste sprak hij over een 'zware aanslag' en in interviews die hij naderhand gaf, ook aan NH Nieuws, noemde hij een politiek motief als meest waarschijnlijke voor de geplaatste bom, mogelijk vanwege zijn uitspraken over migratie. Het raadslid dook onder na de ontploffing aan zijn woning en wil niet meer terug.

Bang van stemmen op straat Maar de explosie heeft ook verstrekkende gevolgen voor de buren van Castricum, vertellen zij geëmotioneerd tegen NH Nieuws. Layla heeft, voordat ze 2.5 jaar geleden uit Syrië naar Nederland kwam, menig bom horen vallen in Damascus. Bovendien verloor ze op 18 augustus 2017 haar broer bij een bombardement. "Ik slaap nauwelijks meer", vertelt ze. Ze krijgt medicatie en is onder behandeling bij een psycholoog. "Als ik stemmen op straat hoor, ben ik al bang." Inmiddels hebben ze bij de woningcorporatie een verzoek ingediend om te verhuizen. Ook Amirs vrouw en drie kinderen staan doodsangsten uit sinds de ruzie en de kort daarop volgende explosie, naast de woning van zijn Syrische vrienden. Layla: "Ze durven niet meer bij ons op bezoek. Ze hebben het idee dat het een aanslag was op ons."

Reactie Ralph Castricum In een reactie laat Ralph Castricum weten 'zeer verbaasd' te zijn over de aangifte. In eerste instantie kan hij zich geen discriminerend gesprek herinneren. "Ik ben me nooit bewust van een kleur", reageert hij tegenover NH Nieuws. Na doorvragen bevestigt hij toch de ruzie van 18 augustus, volgens hem een 'scherpe woordenwisseling'. "Ik heb eerst twee vrouwen aangesproken op de coronamaatregelen. De hele week zit daar (bij de directe buren van Castricum, red.) tien man in huis. En volgens mij is het hier normaal dat één iemand voor de baby zorgt." Volgens Castricum kwam daarna een man naar zijn huis die 'de taal amper spreekt'. "Die schreeuwde naar me dat ik dit niet met zijn vrouw mag bespreken, maar met hem", verklaart hij. Daarop zegt Castricum te hebben gereageerd met: "Dit is niet hoe wij het in Nederland doen en als je dat niet bevalt, ga je maar terug naar je eigen land." Ook bevestigt Castricum zijn functie als raadslid te hebben opgenoemd. "Ik zei: ik zou een toontje dimmen, want ik ben wel gemeenteraadslid en dit accepteer ik niet." Verder zegt hij dat hij nooit een vervelend relatie met zijn directe buren heeft gehad. Tegenaangifte

Op de vraag of hij na de ruzie is weggereden met zijn auto reageert Castricum eerst stellig van niet. "Nee joh, ik ben meteen naar mijn nest gegaan. Zeker." Even later denkt hij dat hij toch even sigaretten is gaan halen. Hij is verbolgen over de aangifte het maakt hem 'heel erg boos en woest'. "Ik vind dit walgelijk. Om te kotsen. Die mensen hebben lef", zegt hij. Volgens het raadslid hebben de buren hem uit zijn huis gejaagd. Verder zegt hij bovenstaande ook te hebben verklaard aan de politie en is hij van plan vanmiddag aangifte te doen tegen de buurtbewoners van 'bedreiging en intimidatie'.

'Nog geen scenario uitgesloten' De burgemeester van Castricum, Toon Mans, laat in een reactie aan NH Nieuws weten op de hoogte te zijn van de aangifte, maar acht het een zaak van de politie. Een woordvoerder van de politie Noord-Holland laat weten niets kwijt te willen over aangiftes tegen Ralph Castricum en dat het onderzoek naar de explosie nog loopt. Er zijn geen aanhoudingen verricht en er zijn nog geen scenario's uitgesloten.

Verantwoording Amir deed pas negen dagen na de confrontatie aangifte tegen Ralph Castricum, naar eigen zeggen omdat er geen tolk beschikbaar was. Amir spreekt matig Nederlands, net als zijn vrouw. Layla spreekt wel goed Nederlands en heeft op de 27 augustus telefonisch gefungeerd als tolk. *De namen van de vermeende slachtoffers zijn gefingeerd, hun echte namen zijn bekend bij de redactie