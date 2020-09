Nieuw coronageval Pirates zet streep door duels met HCAW

AMSTERDAM - Het drieluik tussen de honkballers van Amsterdam Pirates en HCAW, waarvan het eerste duel donderdag in de agenda stond, gaat niet door. Er is opnieuw een coronabesmetting vastgesteld bij de Amsterdamse ploeg.

De play-off-duels van de hoofdklasse honkbal tussen de Amsterdammers en de provinciegenoot uit Bussum zouden donderdag, zaterdag en zondag worden afgewerkt. Daar kan dus een streep door. "De afgelopen dagen is er wederom een speler van Amsterdam positief getest op corona", luidt het statement van de club van trainer Michael Duursma. "In verband met deze en de eerdere gevallen is het drieluik daarom uitgesteld."

Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijden worden ingehaald. Aan het einde van de vorige week werden er ook al twee duels tussen Amsterdam en het Rotterdamse Neptunus utgesteld. Op dat moment testten er twee mannen uit de selectie van de Pirates positief. Door de uitgestelde duels kwamen de Pirates tot op heden pas één wedstrijd in actie tijdens de play-offs. Deze werd met 7-4 verloren van Neptunus.