De Peiling: Zijn er bij jou in de buurt te weinig openbare toiletten?

Hoge nood, maar er is nergens een openbaar toilet te vinden. In twee derde van de Nederlandse gemeenten zijn er onvoldoende toiletten op openbare plekken. Dat zorgt voor wildplassers of houdt mensen tegen om de deur uit te gaan, omdat ze bang zijn geen toilet te kunnen vinden. Hoe is dat bij jou in de buurt?

Gebrek aan toiletten

Het gebrek aan toiletten in gemeenten blijkt uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting en de Continentie Stichting Nederland. Ze willen dat er op drukke plekken zoals winkelcentra om de 500 meter een toilet te vinden is. Het gebrek aan sanitaire voorzieningen werkt wildplassen in de hand.

Geen beleid

Voor het onderzoek werden 111 gemeenten gevraagd naar het toiletbeleid. 53 procent zegt geen budget te hebben opgesteld voor de beschikbaarheid van openbare toiletten, 39 procent vindt dat ook niet nodig. Mensen blijven thuis

"Naar schatting blijft in elke gemeente 1 op de 20 inwoners thuis uit angst voor ‘ongelukjes’ als zij buitenshuis niet snel genoeg een toilet kunnen vinden", zegt uroloog Ruud Bosch van de Continentie Stichting. "Dat betekent in een gemeente van 100.000 inwoners zo’n 5000 ‘thuisblijvers’ en landelijk meer dan 850.000. Die mensen raken hierdoor in een isolement."

Coronacrisis

Door de coronacrisis is het aantal beschikbare toiletten nog verder gedaald. Veel horecaondernemers sloten hun deuren. Nu die weer open zijn worden passanten niet zomaar toegelaten. Als het toilet al open is dan is dat vaak echt alleen voor klanten. Wat vind jij?

Moeten er veel meer openbare toiletten komen? Hou jij rekening met de beschikbaarheid van toiletten als je de deur uit gaat? En moet een toiletbezoek gratis zijn of wil je er best iets voor betalen? We horen het graag van je.