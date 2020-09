Aangetroffen lichaam in sloot Hoogkarspel was 84-jarige man, misdrijf uitgesloten

HOOGKARSPEL - Het lichaam dat gisteren in een sloot in Hoogkarspel werd aangetroffen is geïdentificeerd. Het betreft een 84-jarige man uit Hoogkarspel, meldt de politie aan NH Nieuws.

Het lichaam van de man werd gisteren door een voorbijvarende jongen in de sloot aan het Raadhuisplein in Hoogkarspel gevonden. Volgens de politie is een misdrijf uitgesloten. Hoe de man in het water belandde is niet duidelijk.

De sloot waarin de man werd aangetroffen ligt vlakbij een verzorgingstehuis. Het is niet duidelijk of er een verband is.