Streep door roeisloepenrace Muiden-Pampus-Muiden door coronavirus

Muiden-Pampus-Muiden is een van de hoogtepunten van het sloeproeiseizoen en trekt elk jaar honderden roeiers en toeschouwers naar de stad. Het evenement stond gepland voor 31 oktober en 1 november.

Het bestuur van het evenement laat weten geen andere keus te hebben dan het evenement af te gelasten vanwege de situatie rondom het coronavirus. De organisatie wil voorkomen dat de wedstrijd een hotspot van besmettingen bij roeiers, toeschouwers en vrijwilligers wordt.

De organisatie heeft nog even overwogen om het meerdaagse evenement terug te brengen naar één dag, zonder verdere poespas zoals feestjes, maar ziet ook daar van af. "Gezien de populariteit van MPM onder jullie roeiers verwachten we nog steeds een grote interesse en deelname en kan de drukte die ontstaat in Muiden, een dilemma vormen voor haar bewoners en middenstand, gezien de beperkte horecacapaciteit en regels die daarvoor gelden", meldt het bestuur.