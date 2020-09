Baanwielrenner Büchli en landgenoten zien af van deelname aan EK

PLOVDIV - De Nederlandse baanwielrenners, waaronder de uit Haarlem afkomstige Matthijs Büchli, doen niet mee aan de Europese kampioenschappen in november in de Bulgaarse stad Plovdiv. Wielerbond KNWU heeft besloten het toernooi van het programma te halen, omdat voor Bulgarije momenteel 'code oranje' geldt in de coronacrisis.