Schiphol weer in gesprek met omwonenden over vliegtuigoverlast

UITHOORN - Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) trekken de provincie weer in om met omwonenden en gemeenteraden te spreken over de overlast. In maart lanceerden de luchthaven en de verkeersleiding een website met daarop nieuwe hinderbeperkende maatregelen. Vooral in Uithoorn waren inwoners niet te spreken over die site, omdat zij zich niet gehoord voelden in de overlastaanpak.