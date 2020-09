Groen op kades Amsterdam moet binnen de perken blijven: "Past niet bij historisch karakter"

AMSTERDAM - "Eerst was het er een, maar het worden er steeds meer in Amsterdam Wij maken ons daar zorgen over", zegt Rutger Noorlander van de erfgoedvereniging Heemschut. "Het is onze taak te waken over het historisch stadsgezicht, en daar horen die groene perkjes helemaal niet thuis."

Na een melding van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, en eigen onderzoek van Heemschut is het voor Rutger Noorlander duidelijk: Er zijn al 5 grote stukken kade omgezet in plantenperk, en dat gaat in tegen het beleid van de gemeente.

Dat beleid schrijft voor, dat aan de historische kades in de amsterdamse binnenstad alleen ruimte is voor monumentale bomen. Verder is er ruimte voor geveltuintjes en plantenbakken van de bewoners. Maar de aangelegde groenperken horen daar niet bij.

Beleid voor binnentuinen

Het argument dat de stad toe is aan verduurzaming is hier volgens de stichting Heemschut ook niet geldig. "De perken zijn te klein om daar echt een bijdrage aan te leveren. Als je op dat gebied iets wil bereiken moet je beleid gaan maken voor de binnentuinen." Ook vraagt Rutger Noorlander zich af wie het onderhoud gaat verzorgen. "Er ligt nu al een hoop viezigheid in die perkjes".

Binnenkort gaan de betrokken partijen met elkaar in gesprek. Ook gaat de stichting Heemschut in overleg met het stadsdeel.