Amsterdam Steeds meer besmettingen bij studenten: "Ik denk dat iedereen het sociale contact mist"

AMSTERDAM - Opnieuw is een stijging te zien van het aantal coronabesmettingen in Amsterdam. Opvallend is dat vooral jongeren tussen de 20 en 24 jaar, en dan specifiek studenten, vaak positief getest worden. Deze week gaan meerdere grote studentenverenigingen in gesprek met burgemeester Halsema en de GGD over de toename.

De meeste studenten zijn nu zo min mogelijk op de campus en volgen colleges online. Het lijkt dan ook vooral mis te gaan in de sociale sfeer. Iets wat, vooral aan het begin van een studiejaar, voor veel studenten juist belangrijk is. "Je bent geneigd om naar feestjes te gaan. Als je dat niet wil, moet je bewust denken: dat doe ik niet", vertelt een internationale student. "Je moet nee zeggen, ondanks dat je mensen wil ontmoeten." Ook een ander ziet dit gebeuren: "Ik denk dat iedereen het sociale contact mist. Studeren is mensen leren kennen, studenten willen dat voortzetten." Aangepaste kennismakingstijd De kennismakingstijd bij studentenverenigingen ziet er dit jaar totaal anders uit, maar het is verre van optimaal. En studentenverenigingen hebben vaak geen zin om als een politieagent rond te lopen om de maatregelen te handhaven. Ook studentenvereniging LANX geeft aan dat het vooral in de privésfeer en binnen dispuutshuizen lastig is om te handhaven, omdat de leiding niet op elke plek aanwezig kan zijn. LANX laat in een schriftelijke reactie het volgende weten: "Wij vinden echter juist dat onze leden met goede alternatieven komen en hun creativiteit op een positieve manier gebruiken om volgens de RIVM-richtlijnen samen te komen. Natuurlijk benadrukken wij bij iedereen dat het belangrijk is om de regels echt serieus te nemen. Ook verzoeken we iedereen met corona om zich te melden zodat ook wij op de hoogte zijn."

In studentenhuizen, waar vaak niet eens de ruimte is om genoeg afstand te houden, gelden geen specifieke richtlijnen. Wel kwam de Kamer van Verenigingen met extra adviezen voor studenten op kamers. Dát het zo lastig is voor de studenten, komt volgens de studenten zelf vooral door de vaak milde klachten waarmee de jonge doelgroep te maken krijgt. "Het is heel lastig, want de leeftijdsgroep waarbij dit nu speelt is niet de groep die er het meeste last van heeft. Die mensen moeten een offer brengen voor een ander deel van de samenleving. En dat is moeilijk voor te stellen." Burgemeester Halsema en de GGD gaat vrijdag met meerdere grote studentenverenigingen in gesprek over de toename van het aantal besmettingen, met als doel adviezen uit te wisselen en de verschillende aanpakken aan te horen.