Verzakte ondergrond oorzaak ontstaan gat Halkade

IJMUIDEN - Het gat wat gisteren in de Halkade ontstond kwam door een verzakking van de ondergrond. Zeehaven IJmuiden NV is eigenaar van de Halkade en is inmiddels druk bezig met het achterhalen van de exacte oorzaak en het repareren van het ontstane gat.

“Het gat in de kade is ontstaan door een verzakking van de ondergrond. We onderzoeken nog hoe dit is ontstaan. Het lijkt erop dat een beschermend talud, het schuine vlak langs de weg, door beweging van water is weggespoeld. Hierdoor is onderspoeling ontstaan”, aldus Karin Maat van Zeehaven IJmuiden NV.

Herstel

De kade is geen doorgangsweg, alsnog heeft Zeehaven IJmuiden NV de kade direct afgezet. “Er zijn gelijk maatregelen genomen om het gat te stabiliseren door het af te vullen met zand en klei. Deze week start de aannemer met het herstel”, aldus Maat.