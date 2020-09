Van de Beek kijkt ogen uit tijdens eerste weken in Manchester

"Het is fantastisch, moet ik zeggen", vertelt de voormalig Ajacied in gesprek met NOS. "Ik ben geweldig ontvangen door mijn teamgenoten en door de mensen van de club. Ik heb al gemerkt dat het echt een familieclub is, dus iedereen doet ontzettend zijn best om mij thuis te laten voelen. Het is fantastisch hier op het veld met die spelers. Ik ben heel gelukkig."

"In het begin moet je iedereen leren kennen en het is natuurlijk even wat anders dan in Amsterdam", gaat Van de Beek verder. Afgelopen weekeinde maakte hij in een oefenwedstrijd tegen Aston Villa zijn officieuze debuut voor zijn nieuwe werkgever. "Maar ik ben heel goed opgevangen en word overal bij betrokken, dus dat gaat goed. Ik ben goed mijn weg aan het vinden. Ik voel me ook snel thuis op het veld, ben veel met die jongens aan het praten. Ze tonen veel interesse in me en ik uiteraard ook in hen."

Droom

"We wonen in een huis die de club voor ons heeft geregeld. Daar zitten we prachtig. Het is een half uurtje rijden bij het trainingscomplex vandaan en ik word iedere dag opgehaald door een chauffeur. Dat is geweldig geregeld. Of ik in een droom leef momenteel? Ik heb het fantastisch naar mijn zin en ik hoop dat er nog veel meer mooie momenten komen", sluit de middenvelder af.