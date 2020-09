Vader Tommy-Boy maakt vijf jaar na dodelijk ongeluk cirkel rond

BLARICUM - Vijf jaar lang zou Michael Kulkens zich inzetten om de smartphone van de fiets te verbannen in Nederland. Het ongeluk waar zijn 13-jarige zoon in 2015 bij omkwam, wakkerde een strijdlust aan. Nu de met zichzelf afgesproken tijd verstreken is, komen veel lijntjes bij elkaar. "De cirkel is rond."

Vader Tommy-Boy bij 'de Krijger' - NH Nieuws / Mark Arents

Vandaag tilde Michael vier zelfgemaakte beelden de Schaapskooi op de Blaricummerheide binnen. Dat de boswachter niet op tijd was om de vrachtwagen een stuk verder de hei op te krijgen, mag deze bijzondere dag niet verpesten. "Honderd meter naar rechts stonden we vijf jaar geleden met zevenhonderd mensen Tommy's leven te vieren. Dat ik hier nu deze beelden mag neerzetten is zo mooi." "Het sprokkelhout waar deze dino's van gemaakt zijn, heb ik voor de helft gevonden in het bos waar Tommy reed toen hij de weg wilde oversteken en de andere helft op de hei, die hij die dag nooit gehaald heeft."

Telefoonverbod op fiets Michael Kulkens verloor op 22 augustus 2015 zijn zoon Tommy-Boy. De jongen keek tijdens het fietsen even op zijn mobieltje en overleed aan de gevolgen van het ongeluk dat volgde. Sinds die dag pleitte Michael voor een telefoonverbod op de fiets. En met succes: op 1 juli 2019 ging het verbod in.

Bekijk hieronder hoe de kunstwerken eruit zien. Tekst loopt door onder video.

Bijzonder sprokkelhout gevormd tot dino's om Tommy-Boy te herdenken - NH Nieuws

22 september zullen de beelden geveild worden, de opbrengst gaat naar het Emma Kinderziekenhuis. "Daar heeft Tommy samen met twintig helden twaalf uur gevochten voor zijn leven. Ik wilde gewoon iets terugdoen", vertelt Michael. De veiling is online al gestart.

Quote "We gaan nog steeds van Tommy-Boy genieten" Michael Kulkens - vader tommy-boy

Al stopt Michael nu langzaam met zijn werkzaamheden rondom de stichting TButterfly, die hij startte in zijn strijd voor een telefoonverbod op de fiets, zijn avontuur met Tommy-Boy is nog lang niet afgelopen. "We gaan straks zeker weten nog van hem genieten. Ik zeg altijd: loslaten is belangrijk, maar daarna bij je houden is nog belangrijker."