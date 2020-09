Hilversum wil met tweede 'Rainbow Week' meer aandacht voor acceptatie LHBTI'ers

Hilversum hield vorig jaar voor het eerst een 'Rainbow Week'. Hilversum wil daarmee laten zien dat iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, geaardheid en afkomst, welkom is. "Dat was vorig jaar een succes en er werd ontzettend leuk op gereageerd. Genoeg reden om het weer te doen", vertelt wethouder Walters.

Het thema van de tweede Rainbow Week is dit jaar 'Live Love Feel Free'. Hoewel er natuurlijk overal maatregelen worden genomen vanwege het coronavirus en misschien lang niet iedereen kan komen die ook zou willen komen, is het programma dit jaar uitgebreid.

Zo wordt dit jaar voor het eerst de Gooise Rainbow Award uitgereikt aan lokale en regionale initiatieven én helden die zich belangeloos inzetten voor de LHBTI+ community en deze daarmee vooruit helpen. Hilversummers kunnen mensen nomineren. De winnaar van de award wordt bekend gemaakt op het Hillywood Rainbow Ball, ook een nieuw evenement.

Aandacht voor jong en oud

Hilversum hoopt met de week zoveel mogelijk mensen te bereiken. "We doen het voor jong en oud. Zo hebben we veel aandacht voor acceptatie van LHBTI'ers op scholen. We willen jongeren ook daar laten zien dat je het recht hebt om te zijn wie je bent en mag houden van wie je wil. Dat doen we op middelbare scholen, maar ook op basisscholen."

De Rainbow Week in Hilversum duurt van 9 tot en met 16 oktober.