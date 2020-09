LIVE: Debat in Pletterij over De Ontspannen Buurt

HAARLEM - Tijdens de coronacrisis kregen buurten en pleintjes een nieuwe functie. Verlengde huiskamers werden het. Buren dronken buiten koffie met elkaar, Haarlemmers wandelden en fietsten door een ontspannen stad zonder verkeerslawaai en overvolle winkelstraten. Debatcentrum De Pletterij onderzoekt in vier debatten of de stad iets kan overhouden van deze aangename ontspanning en kleinschaligheid.

Het debat vanavond gaat over 'de ontspannen buurt: terug naar de pleintjes voor ontmoeting en spel'. Er volgen nog discussieavonden over alternatieven voor massale festivals, of kunstenaars niet gevestigd kunnen worden in lege winkels en het belang van Haarlem als flaneerstad, langs het Spaarne en door het oude centrum. Het debat vanavond is op deze site live te volgen vanaf 20.00 uur.