Reisbranche gaat gebukt onder coronacrisis: "Ik zoek een deeltijdbaan"

HEERHUGOWAARD - Op een paar uitzonderingen na gaan alle sectoren gebukt onder de coronacrisis. Dat er gigantische verliezen worden geleden is geen geheim. Maar misschien wel een van de zwaarst getroffen branches is de reisbranche, waar het sinds maart zo goed als stil staat.

Maureen van Berkel is een zelfstandig reisagent en hoewel ze al sinds maart geen mensen meer op reis heeft gestuurd, heeft het werk niet stilgestaan. Ze is tot augustus bezig geweest met alle reizen annuleren en omboeken. En dat wringt. "Dat is het funeste, want ik krijg pas mijn geld als mensen op reis gaan."

Maureen is al dertien jaar bezig met het opbouwen van haar reisbureau, maar zal weer vanaf de grond moeten beginnen. "Ik ben na dertien jaar weer op zoek naar een deeltijdbaan. Onder andere bij de GGD, want daar hebben ze mensen nodig."

15.000 reizen geannuleerd

Doets Reizen, het reisbureau van Elske Doets, specialiseert zich in reizen naar de Verenigde Staten en Canada. Zij hebben vanaf maart 15.000 reizen moeten annuleren. Die zijn nu allemaal omgeboekt naar volgend jaar.

"Je kan heel erg in de put gaan zitten, maar dit is niet iets wat ik heb veroorzaakt door slecht ondernemerschap." Doets gebruikt de periode om nieuwe, duurzame reizen te ontwikkelen.