FIOD vindt ketaminevoorraad ter waarde van 4,5 miljoen euro in regio Amsterdam

Woningen, bedrijfspanden en loodsen in onder andere Amsterdam, Weesp en Nieuw-Vennep zijn doorzocht. De ketamine werd gevonden in de woning van de vader van een van de verdachten.

Naast ketamine zijn ook vuurwapens, versleutelde telefoons, tassen, horloges en meerdere auto's in beslag genomen. De FIOD vond in totaal een bedrag van 300.000 euro aan contant geld. Daarnaast zijn andere miljoenen euro's en onroerend goed in beslag genomen.

Ondergronds bankieren

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat een van de hoofdverdachten in deze zaak het geld witwaste door ondergronds bankieren via Spanje, Dubai en Hongkong.

Er werden nog drie andere mensen aangehouden. Zij zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak. Naast de panden die in Noord-Holland zijn doorzocht, zijn ook in Almere, Soest, Nieuwe Wetering en Vinkeveen woningen, bedrijfspanden en loodsen doorzocht.