Proefuitvaart op het water met figuranten en een rouwboeket

VOLENDAM - Een uitvaart oefenen klinkt misschien een beetje gek, maar in Volendam was het vandaag toch echt de realiteit. Gekleed in het zwart, met kopjes koffie en een kist, alles om het net echt te maken. Vanaf nu is het namelijk mogelijk om via Iede Hoorn Uitvaartzorg en de Rederij in Volendam en Marken 'de laatste vaart' te maken.

Iede heeft al vaker zulke uitvaarten verzorgd, maar voor de directeur van de rederij is het nieuw. Robert van Duuren: "Mijn moeder is 2,5 jaar geleden overleden en die had als laatste wens om haar as uitgestrooid te krijgen." Gehuld in kapiteinskledij vervulde hij haar laatste wens.

Grote wens

Als onlangs een kapitein overlijdt, die al sinds zijn veertiende bij de rederij werkt, gaat het balletje rollen. "We hebben een uitvaart gegeven die paste bij zijn betrokkenheid bij dit bedrijf." Er kwamen nadien zoveel vragen of het voor iedereen mogelijk is, dat de heren de handen ineen slaan en een nieuw concept is geboren.

Net echt

Tijdens een echte uitvaart is het niet gepast om foto's te maken, dus wordt er een proefuitvaart in het leven geroepen. De kist wordt gedragen door bemanningsleden en wat figuranten. De ogen blijven droog, maar zo'n kist op de boot lijkt net echt.

Uitvaartondernemer Elvie, die samen met Iede de wateruitvaarten doet, snapt wel dat mensen dit willen: "Dit absoluut iets voor mij. Ik heb zelf ook een bootje, ik heb veel met water en ben niet standaard."