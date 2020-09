Uitbreiding HVC schrikbeeld van Medemblikker actiegroep: "Wat krijgen we nou?"

MEDEMBLIK - De vuilstort van HVC in de Wieringermeer wil uitbreiden: de omvang van het afvalbrengstation wordt met vijftig procent vergroot en daarbij willen zij 12.000 ton vet per jaar vergisten. Siem Zeilemaker heeft zich eerder hard gemaakt tegen de stankoverlast van de stort en heeft raadsvragen ingediend: "Ik wil weten of de gemeente Medemblik op de hoogte is van de plannen, zij móeten zich hierin mengen."

Zeilemaker wil van de gemeente Medemblik weten of zij op de hoogte is van de plannen en of zij in gesprek willen gaan met de provincie en gemeente Hollands Kroon over de gevolgen van de uitbreiding voor Medemblik. "Ik wil weten wat voor invloed wij kunnen uitoefenen", zegt Zeilemaker bezorgd. "In het besluit van de provincie staat dat 'derden' in deze fase nog geen invloed kunnen uitoefenen, maar ik vind dat we ons er nu in moeten mengen.

"De stankoverlast leek het afgelopen jaar minder nadat HVC na veel klachten het een en ander had aangepast, maar nu gaan we weer drie stappen terug", verzucht de fractievoorzitter. De overlast voor de Medemblikkers speelt volgens hem al lang. "Het probleem is dat de vuilstort op grond staat van de gemeente Hollands Kroon, maar de bewoners van de gemeente Medemblik zitten met de stank."

De Omgevingsdienst heeft besloten dat een milieu-effect rapportage niet nodig is voor de uitbreiding van de stortplaats van HVC en dat is tegen het zere been van Siem Zeilemaker, Fractievoorzitter Progressief West-Friesland. Zeilemaker zet zich al jaren in tegen de stankoverlast die zijn gemeente ervaart.

Ook inwoner Margreet Schermer ergert zich al sinds 2013 aan de stank die de vuilstort volgens haar verspreid en gaat al vele jaren de barricades op. "Ik heb al honderden telefoontjes gedaan naar de omgevingsdienst en HVC zelf. In 2017 hebben we met onze actiegroep 1500 enquêtes overhandigd aan de provincie en dat leidde uiteindelijk tot vervanging van een filter dat de geuren moet uitfilteren. Sindsdien was er verbetering, maar nu merk ik helaas sinds drie maanden dat het weer terug is."

Op het terrein van HVC wordt in een vergister het GFT-afval verwerkt. Wanneer de deuren open- en dichtgaan of wanneer de het afval de vergister in wordt geschept dan komen de geuren vrij. "Ik heb regelmatig dat ik wakker word uit mijn slaap doordat die geur de kamer binnenkomt. Ook barbecuen op mooie dagen in de tuin doe je niet; je proeft de stank gewoon bijna."

Reuktest

HVC probeert wel gehoor te geven aan de klachten, volgens Schermer. "Ze moeten wel: er is veel overlast. Ik heb bijvoorbeeld een reuktest gekregen van ze om te kijken of ik niet een overmatig sterke neus had en ook hebben een een e-nose in de tuin geplaatst waarmee de mate van geur gemeten kan worden."

Van het bericht over de uitbreiding is Margreet geschrokken: "Ik dacht: wat gaan we nou weer krijgen?" Ik was al van plan weer in actie te komen, maar nu is dat zeker nodig." Loslaten kan Schermer het niet. "Zodra ik die weeïge en penetrante geur ruik, dan word ik kwaad en dan moet ik in actie komen. Het is ook mijn eigen afval wat er verwerkt wordt, maar de overlast is echt verschrikkelijk."