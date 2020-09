Speelgoedbank Den Helder opent tweede locatie: "De armoede wordt steeds groter"

JULIANADORP - Het werk zit er nog lang niet op voor stichting Speelgoedbank Den Helder. Vandaag openden de vrijwilligers in Julianadorp een tweede locatie voor ouders die niet genoeg geld hebben om af en toe een cadeautje voor hun kinderen te kopen. In wijkgebouw De Verbinding zullen ze, om de week, speelgoed gaan uitdelen.

"De armoede wordt steeds groter", zegt Jaymie Steeman, oprichter van stichting Speelgoedbank Den Helder. "Voor de coronacrisis hadden 475 kinderen in de leeftijdscategorie 0-13 jaar ons nodig. Nu, na de corona, zitten we al op 593 en daar zitten dan nog geeneens de kinderen bij van ouders met WW of mensen die nu in de schuldhulpverlening zitten maar nog wel een baan hebben."

In wijkgebouw De Verbinding, tegenover winkelcentrum Dorperweerth, staat een grote tafel vol cadeaus klaar. "Lego doet het altijd goed, vooral bij de jongetjes. Playmobil ook", vertelt vrijwilliger Elly Koeten. "Tegenwoordig hebben we ook de mannelijke Barbie, maar ook boekjes want het is natuurlijk goed als kinderen lezen", vult haar collega Dorien van de Wint aan.

Tweede locatie

De tweede locatie in Julianadorp was hard nodig. Voor veel mensen was de rit naar de locatie in Den Helder een drempel. "We hoorden veel mensen zeggen: 'ja, ik wil wel komen en ik heb er ook recht op maar die busreis is niet te doen want daar heb ik ook drie broden en een pak melk voor'. Toen zijn we om ons heen gaan kijken en nu worden we geholpen door De Verbinding."

Volgens Steeman is de werkgelegenheid en het gebrek aan omscholingsmogelijkheden een groot probleem. "De kinderen die bij ons komen, hebben vaak een achterstand op school. Ze zien vriendjes en vriendinnetjes met de nieuwste kleding en speelgoed. Zij moeten het vaak doen met spulletjes van de Action. Daar is overigens niks mis mee, maar ze worden er wel om gepest. En dat is zorgelijk."

Hulp nodig

De groeiende vraag naar hulp zorgt voor een krappe voorraad bij de Speelgoedbank. De stichting kan alle hulp goed gebruiken om de kinderen af en toe een leuke verrassing te kunnen blijven verzorgen. Steeman: "We hebben echt donaties nodig van particulieren of van scholen die inzamelen. We hebben wel een voorraad maar voor de groep 6-12 jaar moeten we al aankopen. Het moet niet langer duren zo, want anders moeten we dicht en dat is natuurlijk niet de bedoeling."

De Speelgoedbank heeft de locatie coronaproof ingericht. Mensen hebben van tevoren al een doorverwijzing gekregen en kunnen zich melden bij een kunststofscherm. Daarna kunnen ze vertellen of aanwijzen wat ze graag voor hun kind of kinderen zouden willen hebben. Voor de vrijwilligers Elly en Dorien is de reactie de grootste beloning: "De blije gezichten van de kinderen als je iets hebt kunnen geven dat ze normaal niet bij hun ouders kunnen krijgen."