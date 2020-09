Aanhoudende storing bij vuilcontainer IJmuiden: afval op straat gedumpt

IJMUIDEN - Sinds twee maanden zorgen de afvalcontainers aan de Schiplaan in IJmuiden voor problemen. Buurtbewoners konden hun huisvuil niet meer kwijt in de containers en zetten hun afval daardoor naast de containers, met als gevolg overlast voor de buurt.

Hans Kruize

Het is het derde weekend in twee maanden tijd dat bewoners van de Schiplaan in IJmuiden hun afval niet meer kwijt konden in de containers en hun vuilniszakken naast de containers neerzetten. Volgens Susan Baks, communicatieadviseur bij het HVC, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het ophalen van het afval en de containers in Velsen, was er ditmaal sprake van een storing. Deze werd veroorzaakt doordat bewoners te grote stukken karton in de containers deden, waardoor de klep vastloopt. Het gevolg is dat ander afval niet meer in de container kan worden geplaatst.

Quote "Waarom duurt het toch zo lang voordat ze iets doen?" Annelies, bewoner Schiplaan in ijmuiden

Hans Kruize, woonachtig in de Schiplaan, zegt dat de containers wel degelijk vol waren, en dat dit het derde weekend in twee maanden tijd is dat dit is voorgevallen. “Voorheen werden de containers twee keer week geleegd, op woensdag en op vrijdag. Nu komen ze alleen nog maar op woensdag en alleen op vrijdag als ze melding krijgen dat de containers vol zijn", begint Kruize te vertellen. "Ik heb de afgelopen dagen meerdere malen gebeld, de eerste keer was op vrijdagavond, toen de eerste vuilniszak naast de container verscheen en het is nu woensdag”, zegt Kruize. Buurvrouw Annelies vult Kruize aan. "Ik heb zaterdag, maandag en dinsdag gebeld. Waarom duurt het toch zo lang voordat ze iets doen?"

Quote "Bewoners hebben te grote stukken karton in de containers gedaan" Susan Baks, HVC, Velsen

Baks vindt het erg vervelend dat dit overlast heeft veroorzaakt en geeft aan dat zodra ze zien dat er een storing is bij een container, ze direct in actie komen om het te repareren. Dat betekent wel dat bewoners in de tussentijd tijdelijk geen afval kwijt kunnen in de desbetreffende container. Ze voegt toe dat er 50 meter verder in de Schiplaan nog twee containers staan waar niets mee aan de hand was en waar de bewoners ook gebruik van kunnen maken. “We zien helaas dat mensen dit niet doen en het afval in plaats daarvan naast de container plaatsen die een storing heeft”, aldus Baks. In de video hieronder laat het HVC zien hoe je karton het best in de afvalcontainers kan plaatsen.

Kruize vindt dat het HVC de verantwoordelijkheid niet bij de buurtbewoners kan leggen. “Tuurlijk is het fijn als mensen 50 meter doorlopen en hun vuilnis in een andere container gooien. Maar zo werken mensen nou eenmaal niet en als het gevolg is dat wij hier met een enorme stapel huisvuil opgescheept zitten, moet het HVC sneller handelen en het probleem oplossen.” Baks heeft laten weten dat de container inmiddels is gerepareerd en dat deze vanmiddag wordt geleegd en dat ook het omliggende afval zal worden meegenomen.