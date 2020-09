Weesper burgemeester heeft zorgen: "Bel eens wat vaker met eenzame stadsgenoot"

Doordat mensen bang zijn om het coronavirus op te lopen, blijven ze thuis en zien ze soms niemand meer. Dat merkt Van Bochove ook onder Weespers. "Er zijn Weespers die de afgelopen maanden nauwelijks iemand hebben gesproken. Daar maak ik mij zorgen om. De angst om ziek te worden, leidt er toe dat zij zich zo veel mogelijk afzonderen. Weet dat ik met u meeleef", schrijft de burgemeester.

De burgemeester van Weesp hoopt dat stadgenoten ook meeleven en denken aan ouderen of andere mensen die nu extra eenzaam zijn. "Kent u zo iemand? Breng eens een bloemetje, pak de telefoon, stuur een kaart, laat blijken dat meeleeft. Alleen samen komen we deze tijd door."

Regels naleven

De burgemeester doet ook nogmaals aan alle Weespers om de regels rond het coronavirus netjes na te blijven leven. "Het aantal mensen dat besmet wordt met het coronavirus is op dit moment groot. Dit groeit vooral doordat mensen elkaar besmetten in de privésfeer op of het werk. Het is dus belangrijk dat we ons blijven houden aan de bekende regels. Dat geldt natuulijk ook op het schoolplein, in de supermarkt, een bezoek aan een restaurant, een café of op het terras."