Aanpak van woningnood door kabinet is "een druppel op een gloeiende plaat"

Er is de laatste tijd veel te doen geweest in onze provincie rondom de woningnood. Mensen die jarenlang onderaan de lijst staan voor een sociale huurwoning, noodgedwongen bij ouders of kennissen bivakkeren, veel geld betalen voor een klein appartement of jongvolwassenen die geen hypotheek kunnen afsluiten door torenhoge studieschulden.

Om meer woningen te realiseren, zet het kabinet de komende tijd in op meer regie vanuit het Rijk. Zo staat in de Miljoenennota dat het kabinet onder meer de besluitvorming rond enkele grootschalige woningbouwlocaties wil versnellen, de knelpunten rondom het kader van de stikstofproblematiek wil aanpakken en extra uitgavenmiddelen ter beschikking stelt (295 miljoen) ter stimulering van de woningbouw.

Meer kans

Het kabinet wil in de komende tijd de betaalbaarheid van woningen voor mensen met een middeninkomen en mensen met lagere inkomens verbeteren. Daarnaast richt het kabinet zich onder meer op de aanpak van de problematiek voor specifieke doelgroepen. Zo krijgen starters die willen kopen meer kans door vrijstelling van de overdrachtsbelasting.

"Dat is echt iets positiefs. Dat biedt weer wat perspectief", laat de Zandvoortse Romy Koning weten. Zij strijdt inmiddels alweer een tijdje voor meer woningen voor starters. Maar een oplossing voor het woonprobleem voor jongeren is het volgens haar niet.

Veel maatregelen richten zich volgens haar op de lagere inkomens. "Maar starters hebben het vaak ook niet breed, maar de groep met lage inkomens is nog veel groter. We komen nu dus eigenlijk weer op dezelfde stapel terecht", vertelt ze.