Gaslek in Haarlemse parkeergarage: winkels en woningen paar uur ontruimd

HAARLEM - Een ondergrondse parkeergarage aan het Marsmanplein in Haarlem-Noord is vanmiddag enkele uren ontruimd geweest vanwege een gaslek. Ook de bovengelegen woningen, winkels en bedrijven waren geëvacueerd. Om kwart over drie vanmiddag was het lek gedicht en is het hele Marsmanplein weer vrijgegeven.