Gaslek in Haarlemse parkeergarage: winkels en bedrijven ontruimd

HAARLEM - In een ondergrondse parkeergarage aan het Marsmanplein in Haarlem-Noord is een gaslek ontstaan bij werkzaamheden. De garage is ontruimd en politie en brandweer evacueren nu de winkels en bedrijven boven de garage.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland is de eerste zorg nu om het gaslek te dichten. In de garage is een bedrijf bezig met ankers plaatsen in het plafond. Vermoedelijk is daarbij een gasleiding geraakt.

Onder meer een kapperszaak en een tandartsenpraktijk zijn uit voorzorg ontruimd. Mogelijk volgen er meer panden waar de mensen uit moeten vanwege ontploffingsgevaar.

Het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de garage is jarenlang klein geweest omdat er 1135 stempels waren geplaatst om de betonnen vloer te stutten. De ankers die nu worden geplaatst moeten die stempels juist weer overbodig maken zodat de garage volop kan worden gebruikt.